Dedeleben/Gemeinde Huy. - Premiere gelungen: Am Samstag fand im Dedelebener Dorfgemeinschaftshaus das erste Vereinsfrühstück statt. „Ich bin total begeistert – die Resonanz war total super“, schwärmt Mandy Ebermannn. Die Dedeleberin ist Ehrenamtsbeauftragte und mit dem Awo-unterstützten Projekt „Engagement im Huy“ (wir berichteten mehrfach) Initiatorin und Veranstalterin des Frühstücks.

„Wir wollten damit die Vereine auf eine weitere Weise unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben, sich untereinander zu vernetzen“, so Ebermann. Auch fürs gegenseitige Kennenlernen sei die Veranstaltung gedacht – „es gibt so viele Vereine in unserer Gemeinde, da wissen viele untereinander noch immer nichts voneinander“.

Von den insgesamt knapp 70 vorhandenen Vereinen, die alle im Vorfeld angeschrieben und eingeladen worden waren, hätten sich immerhin 15 zurückgemeldet – elf davon seien tatsächlich am Ende erschienen. „Wir hatten neben mir, meiner Kollegin und Bürgermeister Maik Berger 17 Personen von elf Vereinen aus acht Ortsteilen dabei“, fasst sie zusammen. „Ich finde das für den Anfang schon ganz ordentlich.“

Anwesend waren Vertreter vom Badersleber Heimatverein, vom Anderbecker CarnevalsClub, von Vogelsdorf(er)leben, vom neuen Kulturnetzwerk aus Eilenstedt, vom Tourismusverein Huy-Fallstein, vom Förderverein Freibad Dedeleben, von der Schützengesellschaft und dem Oldtimerverein Dedeleben, vom SV Fortuna Dingelstedt, vom Schlanstedter Kräuterverein sowie vom Heimatmuseum Dedeleben. Alle hatten die Möglichkeit, sich und ihren Verein, dessen Ziele und Pläne vorzustellen – und sich im Anschluss mit den anderen Vertretern auszutauschen und von deren Erfahrungen zu lernen.

„Das hat wirklich toll funktioniert“, teilt Mandy Ebermann ihre Beobachtungen. „Es wurden vereins- und ortsübergreifende Gespräche geführt und mehrfach Handynummern ausgetauscht.“

Und weil alles so gut funktioniert habe und die Resonanz der Teilnehmer so positiv ausgefallen sei, plane man auf jeden Fall Wiederholungen des Formats. „Das war von Anfang an nicht als einmalige Sache geplant – wir machen das also definitiv wieder“, sagt Mandy Ebermann. „Dann an einem anderen Ort und vielleicht mit anderen Vereinen.“ Als neue Austragungsstätte wären Dingelstedt oder Eilsdorf denkbar – und das noch in diesem Jahr. „Ein genauer Termin steht noch nicht fest, aber spätestens im September“, erklärt sie.

Führerschein für Rollatoren

Doch zuvor gilt es das nächste Projekt vorzubereiten: „Wir möchten, gemeinsam mit der Deutschen Verkehrswacht, einen Führerschein für Rollatoren anbieten“, erklärt die Ehrenamtsbeauftragte. „Damit wollen wir die ältere Bevölkerung ansprechen, ihnen etwas anbieten und sie vielleicht ein wenig mobiler machen.“

Erklärt werden soll unter dem Titel „Bremsen, Drehen, Manövrieren“ unter anderem auch, wie der Rollator individuell eingestellt sein muss, wie man mit unterschiedlichem Untergrund umgeht und was es im Straßenverkehr zu beachten gilt. Das Ganze soll am 24. Mai auf dem Dedelebener Sportplatz stattfinden. Für die insgesamt 15 Plätze ist eine telefonische Anmeldung bei Mandy Ebermann unter der Nummer 0162/4163203 notwendig.