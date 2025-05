Investition für 40 Millionen Euro Neue Jobs im Harz: Weltmarktführer aus der Schweiz baut neues Werk in Halberstadt

In einem Jahr sollen Weltneuheiten für den Gebäudebau aus Halberstadt kommen. Das Schweizer Unternehmen SIGA investiert dafür 40 Millionen in der Harzkreisstadt. Wie viele neue Arbeitsplatz das Unternehmen schaffen will.