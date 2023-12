Nach langem Kampf haben nun sowohl Schlanstedt als auch Badersleben ihre neuen Ortstafeln erhalten. Was dahintersteckt.

Im Beisein von interessierten Baderslebern, Ortsbürgermeister Olaf Beder (re.), Huy-Bürgermeister Maik Berger (Vierter von rechts) und Landrat Thomas Balcerowski (Vierter von links) wurde das neue Schild in Badersleben aufgebaut.

Badersleben - „Was lange währt, wird endlich gut“, sprach Landrat Thomas Balcerowski (CDU) am Dienstagnachmittag allen Anwesenden aus der Seele. Mit ihm hatten sich Huy-Bürgermeister Maik Berger (SPD), Ortsbürgermeister Olaf Beder (parteilos) und Vertreter des Badersleber Heimatvereins versammelt – an einem ungewöhnlichen Ort. Denn Treffpunkt der Runde war der Badersleber Ortseingang von Huy-Neinstedt kommend, am dortigen Ortsschild. Dieses war Dreh- und Angelpunkt des Termins, auf den alle lange gewartet hatten.