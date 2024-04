Zilly. - Die Gefühlsbeschreibungen „überwaltigt“ und „glücklich“ waren am Sonntagmittag zur offiziellen Eröffnung der Harzer Wandersaison auf der Wasserburg Zilly mehrfach zu hören. Solch einen Andrang hatte die Burg, auf der übers Jahr regelmäßig größere Feste und Veranstaltungen ausgerichtet werden, wohl noch nie gesehen. Gezählt hatte die Schar der angereisten Wanderer niemand, aber Klaus Dumeier, Chef der Harzer Wandernadel, schätzte deren Zahl auf etwa eintausend.

Den rührigen, seit 22 Jahren bestehenden Wasserburg-Förderverein sowie Katrin Vogt als Tourismuschefin der Region Huy-Fallstein freute besonders, dass viele Gäste weite Anreisen auf sich genommen hatten, um diesen für sie meist unbekannten Flecken Erde zu erkunden. Von Hannover kamen sie, aus Göttingen, aus Halle.

Sie nahmen auch gern das Angebot an, durch die im 14. Jahrhundert errichtete Burg geführt zu werden. Und sie beteiligten sich ebenso zahlreich an den beiden angebotenen Wanderungen zur Heiketalwarte sowie im nahe gelegenen Hoppenstedt zu den seltenen, derzeit blühenden Adonisröschen.

„Der Förderverein hat wirklich alles super vorbereitet“, betonte Klaus Dumeier, der über die Erfahrung von bisher 18 Saisonauftaktveranstaltungen verfügt. Dass sich die Harzer Wandernadel nun „auf die andere Seite der Autobahn“ ausgeweitet hat, wie es Katrin Vogt bezeichnete, sei auf glückliche Umstände zurückzuführen. Am Sonntag lag ein Ergebnis der neuen Zusammenarbeit druckfrisch vor: Das Begleitheft der Wandernadel für die Region Huy-Fallstein. Mit 20 Stempelstellen zwischen Grenzturm Rhoden im Westen und der Huysburg im Osten.

Wie groß das Interesse an dem Wanderheft sein würde, hätte sich Katrin Vogt nicht träumen lassen. Alle 280 Stempelhefte, die sie in Zilly zur Verfügung hatte, waren verkauft worden. Darüber hinaus konnte sie Werbung für das seit 2016 ausgeschilderte Wandergebiet Kleiner Fallstein zwischen Osterwieck und Hornburg machen. „Wandern verbindet“ heißt dort das Motto, das Osterwiecks Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) auch in Zilly aufgriff. Es sei ein tolles Gefühl, nun als Region „endlich dabei zu sein“. Sprich enger mit dem Harz verbunden zu sein und nicht zuletzt auch in der Heimat wandern zu können.

Hat die Harzer Wandernadel seit ihrer ersten Saison 2006 schon über Tausende Menschen motiviert, den weitläufigen Harz und dabei manch bis dahin unbekannten Ort zu erkunden, erweitert das nunmehr 15. Stempelheft nochmals den Horizont. Darüber hinaus wurde am Sonntag das Aktuell-Heft 2024 vorgestellt. Es enthält zum Beispiel den wandernden Stempelkasten, bei dem Mitte Oktober bis Mitte Dezember nochmals Osterwieck berücksichtigt ist. Hier wird er sich dann im Tiergehege am Fallstein befinden.

Ein größeres Augenmerk wird im Heft den Sonderstempelstellen zum 300. Geburtstag des in Quedlinburg geborenen Dichters Friedrich Gottlieb Klopstock gewidmet. Von April bis Oktober wandert ein Sonderstempel jeweils für einen Monat zu sieben Orten, die mit Klopstock zu tun haben: Burg Falkenstein (April), Gerbstedt (Mai), Göttingen (Juni), Quedlinburg (Juli), Aspenstedt (August), Stolberg (September) und Thale (Oktober). Alle Details und Stempelfelder sind im Aktuell-Heft der Harzer Wandernadel zu finden.