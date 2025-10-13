weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Brandschutz im Harz: Neue Technik soll Einsatzleitung der Halberstädter Feuerwehren künftig unterstützen

Moderne Technik nicht nur in den Fahrzeugen, sondern auch für die Einsatzleitung gab es jetzt für Halberstadts Ortsfeuerwehren vom Land Sachsen-Anhalt. Wobei nur sieben der acht Wehren bedacht wurden.

Von Sabine Scholz 13.10.2025, 18:45
Nicht nur Helme gab es bei dem offiziellen Übergabetermin Anfang Oktober von Oberbürgermeister Daniel Szarata (links) und Feuerwehrchef Ingo Wetzel in Halberstadts Feuerwache, sondern auch Tablets.
Halberstadt. - Sachsen-Anhalt hat für alle Ortsfeuerwehren des Bundeslandes Tablets, kleine handliche Computer angeschafft. Naja, für fast alle. In Halberstadt fehlt eins. Das sorgt in der Harz-Kreisstadt kurz für Irritationen.