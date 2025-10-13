Brandschutz im Harz Neue Technik soll Einsatzleitung der Halberstädter Feuerwehren künftig unterstützen

Moderne Technik nicht nur in den Fahrzeugen, sondern auch für die Einsatzleitung gab es jetzt für Halberstadts Ortsfeuerwehren vom Land Sachsen-Anhalt. Wobei nur sieben der acht Wehren bedacht wurden.