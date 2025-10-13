Brandschutz im Harz Neue Technik soll Einsatzleitung der Halberstädter Feuerwehren künftig unterstützen
Moderne Technik nicht nur in den Fahrzeugen, sondern auch für die Einsatzleitung gab es jetzt für Halberstadts Ortsfeuerwehren vom Land Sachsen-Anhalt. Wobei nur sieben der acht Wehren bedacht wurden.
13.10.2025, 18:45
Halberstadt. - Sachsen-Anhalt hat für alle Ortsfeuerwehren des Bundeslandes Tablets, kleine handliche Computer angeschafft. Naja, für fast alle. In Halberstadt fehlt eins. Das sorgt in der Harz-Kreisstadt kurz für Irritationen.