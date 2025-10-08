Start up entwickelt in Wolmirstedt Technologie für sauberes Wasser Brandneue Technologie gegen Mikroplastik und Medikamente im Wasser
Das hochinnovative Unternehmen Inflotec hat ein Verfahren entwickelt, mit dem Fremdstoffe aus dem Wasser entfernt werden. Dafür gab es den Aura-Award von Armin Willingmann.
Aktualisiert: 13.10.2025, 18:35
Wolmirstedt. - Inflotec hat sich im Januar fast unbemerkt im Wolmirstedter Handwerkerring angesiedelt, entwickelt und baut dort hocheffiziente Anlagen, mit deren Hilfe Wasser gereinigt wird. Das würdigte Wissenschafts- und Umweltminister Armin Willingmann mit dem Nachhaltigkeitspreis „Aura-Award 2025“.