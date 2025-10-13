weather wolkig
Genthin, Deutschland
  4. Livemusik-Party in der Innenstadt: Kneipenfest in Genthin: Acht Bühnen, eine Stadt, eine lange Nacht

Genthin feiert wieder bis in den frühen Morgen! Am 25. Oktober, verwandelt sich die Stadt beim 14. Kneipenfest in ein einziges Partygelände.

Von Mike Fleske 13.10.2025, 18:33
Rapthor rocken in diesem Jahr im Gleis 1.
Rapthor rocken in diesem Jahr im Gleis 1. Foto: Mike Fleske

Genthin - Wenn es Herbst wird in Genthin, steigt das Fieber – das Kneipenfest steht vor der Tür! Am 25. Oktober heißt es wieder: Bändchen anlegen und ab durch die Stadt. Versprochen wird ein Abend voller handgemachter Live-Musik, echten Künstlern und einer bunten Mischung aus Rock, Pop, Country, Blues und Spaßrock.