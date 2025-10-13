Genthin feiert wieder bis in den frühen Morgen! Am 25. Oktober, verwandelt sich die Stadt beim 14. Kneipenfest in ein einziges Partygelände.

Kneipenfest in Genthin: Acht Bühnen, eine Stadt, eine lange Nacht

Genthin - Wenn es Herbst wird in Genthin, steigt das Fieber – das Kneipenfest steht vor der Tür! Am 25. Oktober heißt es wieder: Bändchen anlegen und ab durch die Stadt. Versprochen wird ein Abend voller handgemachter Live-Musik, echten Künstlern und einer bunten Mischung aus Rock, Pop, Country, Blues und Spaßrock.