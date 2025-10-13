Livemusik-Party in der Innenstadt Kneipenfest in Genthin: Acht Bühnen, eine Stadt, eine lange Nacht
Genthin feiert wieder bis in den frühen Morgen! Am 25. Oktober, verwandelt sich die Stadt beim 14. Kneipenfest in ein einziges Partygelände.
13.10.2025, 18:33
Genthin - Wenn es Herbst wird in Genthin, steigt das Fieber – das Kneipenfest steht vor der Tür! Am 25. Oktober heißt es wieder: Bändchen anlegen und ab durch die Stadt. Versprochen wird ein Abend voller handgemachter Live-Musik, echten Künstlern und einer bunten Mischung aus Rock, Pop, Country, Blues und Spaßrock.