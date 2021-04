Neuer Belag für Spiegelstraße

Halberstadt

Winterschädenbeseitigung – unter diesem Titel stehen die Bauarbeiten, die auf dem südlichen Abschnitt der Spiegelstraße in den kommenden Wochen stattfinden sollen.

Sowohl im Finanz- als auch im Stadtentwicklungsausschuss wird dieses Reparaturansinnen der Stadt einstimmig befürwortet, entscheiden wird der Stadtrat in der kommenden Woche.

Wie Tiefbauamtsleiter Manfred Wegener berichtete, soll für 58.000 Euro die Fahrbahndecke zwischen Harmonie- und Südstraße erneuert werden. Dazu soll das Verfahren „Dünne Schichten im Kalteinbau“ (DSK) zur Anwendung kommen.

Keine gute Haftung

Der Fachmann weiß, dass auch dieses Verfahren das grundlegende Problem der Straße nicht behebt. Die Fahrbahn unter der Asphaltschicht besteht aus Kupferschlackenpflaster, einem extrem harten und widerstandsfähigem, aber auch sehr glattem Material. Weshalb die vor 20 Jahren aufgebrachte dünne Asphaltdecke immer wieder aufbricht. Die Haftung ist einfach nicht so gut.

Die Idee, die Oberfläche anzurauen, ließe sich aufgrund der Härte des Materials nur unter extremem Aufwand umsetzen. „Die Erfahrung in den Firmen ist die: Wenn Kupferschlacke bearbeitet wird, bedeutet das hohen Materialverschleiß. Wenn geflext wird, ist nach einem Stein meist eine neue Scheibe nötig. Selbst diamantbesetzte Zähne von Sägeblättern brechen ab.“

Sanierung nicht geplant

Da eine grundhafte Sanierung mit Ausbau der alten Pflastersteine in absehbarer Zeit nicht geplant ist, soll nun eine neue Asphaltdecke aufgetragen werden. Auch die vorhandene Deckschicht war im DSK-Verfahren aufgebracht worden, berichtete Wegener.

Seit etwa acht Jahren häuften sich Ausbrüche und Schlaglöcher im Belag. Bislang wurden die Löcher immer wieder im sogenannten Patchverfahren geflickt. Was zu einer nicht ganz ebenen Fahrbahn führe. „Nach aktueller Inaugenscheinnahme sind viele Löcher und Risse zu erkennen“, sagt Wegener. „Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass der damals aufgebrachte DSK-Belag seine Funktion aufgibt.“ Das Bindemittel in dem Bitumenbelag werde spröde. Der Frost konnte so größere Schäden anrichten als in einer geschlossenen Fahrbahn.