Bühne, Konzerte, das Fest der Eisenbahnfreund und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 11.5.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 11.5.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

"Das Naturtheater von Oklahoma" im Magdeburger Schauspielhaus

Im Rahmen der Reihe „Kosmos“ zeigt das Theater Magdeburg im Schauspielhaus derzeit „Das Naturtheater von Oklahoma“ nach Motiven von Franz Kafka in einer Inszenierung von Vanessa Rust und in der Regie von Ilario Raschèr uraufgeführt. Die Produktion richtet sich an Zuschauer ab 15 Jahren. Auf der Bühne agieren Iris Albrecht, Viktor Bashmakov, Marie-Joelle Blazejewski und Robert Lang-Vogel.

Der Protagonist stößt am Ende seiner Reise einer Werbung für das Naturtheaters. Die Gruppe wirbt mit dem Versprechen, dass jeder willkommen ist und gebraucht wird. In der Hoffnung, endlich irgendwo anzukommen, begibt er sich auf den Weg zur Bühne. Doch dieser scheint endlos. Die wartenden Künstler sind einschüchternd, die Abläufe unklar, und während alle um ihn herum eine Aufgabe haben, bleibt für Karl vieles unverständlich. Die Inszenierung greift Themen wie Alpträume und Orientierungslosigkeit auf. Vanessa Rust entwirft Räume des Übergangs, die Unsicherheit erzeugen und ein unheimliches Potenzial entfalten. Kosmos ist ein Format, das in jeder Spielzeit einer künstlerisch arbeitenden Person außerhalb des Regiefachs eine Spielplanposition einräumt.

Die Regie übernimmt dabei nicht die übliche zentrale Funktion, sondern das Konzept wird von einer anderen künstlerischen Perspektive geprägt. Die Inszenierung erkundet, wie Menschen sich in unbekannten Strukturen orientieren und welche Dynamiken in Übergangsräumen entstehen. Durch Kafkas Motive wird ein Gefühl von Fremdheit und Identitätsverlust vermittelt. Das Stück lädt dazu ein, über gesellschaftliche Erwartungen, Zugehörigkeit und den Wunsch nach einem Platz in der Welt nachzudenken.

Lesen Sie auch: Unbedingt ansehen - Tipp für die Freizeit Magdeburger beweisen: Franz Kafka hat Humor!

"Das Naturtheater von Oklahoma" wird zum letzten Mal in der Spielzeit am 11.5. um 19.30 Uhr im Schauspielhaus, Otto-von-Guericke-Straße 64, gezeigt.

"Das Naturtheater von Oklahoma" wird zum letzten Mal in der Spielzeit am 11.5. um 19.30 Uhr im Schauspielhaus, Otto-von-Guericke-Straße 64, gezeigt.

Giuseppe Verdis "La traviata" im Opernhaus Magdeburg

Im Opernhaus Magdeburg wird Giuseppe Verdis Oper "La traviata" als Koproduktion mit der Neuen Oper Freiburg gezeigt. Die Vorstellungen finden am 11. und 8. Juni 2025 jeweils um 18 Uhr sowie am 25. Mai und 16. Juni um 16 Uhr statt. Das Werk wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt und ist für Personen ab 12 Jahren empfohlen.

Im Zentrum der Oper steht Violetta Valéry, eine Pariser Kurtisane, deren Leben außerhalb gesellschaftlicher Normen zugleich Ablehnung und Faszination hervorruft.

Im Zentrum der Oper steht Violetta Valéry, eine Pariser Kurtisane, deren Leben außerhalb gesellschaftlicher Normen zugleich Ablehnung und Faszination hervorruft. Alfredo, ein junger Mann aus bürgerlichem Hause, verliebt sich in sie und gewinnt schließlich ihr Vertrauen. Die beiden verlassen die Stadt und leben auf dem Land in scheinbarer Abgeschiedenheit. Dieses fragile Glück wird jedoch zerstört, als Alfredos Vater Giorgio Germont erscheint. Um den Ruf seiner Familie zu schützen, drängt er Violetta zum Verzicht.

Verdi legt mit "La traviata" eine Auseinandersetzung mit moralischen Vorstellungen, familiären Zwängen und gesellschaftlicher Doppelmoral vor. Die Oper fragt nach der Kraft von Gefühlen angesichts sozialer Erwartungen und öffnet einen Blick auf die Konsequenzen, wenn Konventionen brüchig werden.

An allen genannten Terminen bietet das Opernhaus jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn im Café Rossini eine Einführung unter dem Titel "Einblick" an.

Heiner Müllers Hamletmaschine im Schauspielhaus Magdeburg

Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird am Sonntag, dem 11. Mai 2025, um 19.30 Uhr zum letzten Mal in dieser Spielzeit "Die Hamletmaschine" von Heiner Müller gezeigt. Die Inszenierung richtet sich an ein Publikum ab 16 Jahren.

"Die Hamletmaschine" entstand 1977 als radikale Relektüre von Shakespeares "Hamlet" und ist eines der bekanntesten Texte der postdramatischen Literatur. Müller greift die Figuren und Motive des Originals auf, löst sie jedoch aus der Handlung und überführt sie in ein assoziatives, fragmentiertes Sprachgefüge. Hamlet erscheint nicht mehr als handelnde Figur, sondern als Reflexionsfläche für Ohnmacht, Zerrissenheit und politisches Scheitern. Die Bühne wird dabei zum Ort innerer und gesellschaftlicher Konflikte, in dem persönliche Identität, Gewaltmechanismen, Revolutionserwartungen und Geschlechterrollen miteinander verschmelzen.

Die Inszenierung richtet sich an ein Publikum ab 16 Jahren.

Orgelpunkt 2025 im Dom zu Magdeburg mit Matthias Dreißig

Das einstündige Eröffnungskonzert des diesjährigen Orgelpunktes im Magdeburger Dom wird am Sonntag, den 11. Mai 2025, ab 16 Uhr von Professor Matthias Dreißig an der großen Schuke-Orgel bestritten. Im Rahmen des Konzerts „Mitteldeutschland - Tschechien“ wird der renommierte Organist ein anspruchsvolles Programm spielen, das sowohl Werke aus der deutschen als auch aus der tschechischen Orgelliteratur umfasst.

Das Programm beinhaltet Stücke von Johann Sebastian Bach, Otmar Machá, Johann Pachelbel und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Unter anderem wird das „Präludium und Fuge c-Moll BWV 546“ von Bach, die „Toccata“ von Machá sowie die „Ciacona in f-Moll“ von Pachelbel zu hören sein. Abgerundet wird das Konzert durch die „Sonate d-Moll op. 11“ von August Gottfried Ritter.

Matthias Dreißig ist ein erfahrener Organist und Dozent. Er studierte Kirchenmusik an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar und ist seit 1994 Organist der Predigerkirche in Erfurt. Neben seiner Tätigkeit als Dozent an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle/Saale und der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar hat er eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland. Dreißig ist zudem Orgelsachverständiger des Kirchenkreises Erfurt.

Bridgerton Musik bei Kerzenschein in der Johanniskirche Magdeburg

Am 11. Mai 2025 um 19 Uhr wird in der Johanniskirche ein besonderes Konzert stattfinden, bei dem die Musik aus der beliebten Serie „Bridgerton“ auf klassische Klänge trifft. Der Abend verspricht ein einzigartiges Erlebnis voller Romantik und Eleganz, bei dem die bekanntesten Melodien und Lieder aus der Serie erklingen.

Das Konzert wird von einem Streichquartett präsentiert, das eine sorgfältige Auswahl an musikalischen Werken aus „Bridgerton“ auf eine besondere Weise interpretiert. Das Programm umfasst Stücke, die sowohl von klassischen Meisterwerken als auch von modernen Popmelodien inspiriert sind. Das Licht von Hunderten Kerzen wird eine bezaubernde Atmosphäre schaffen und den Besuchern das Gefühl vermitteln, in die elegante Welt der Serie einzutauchen.

Die erste Vorstellung findet am 10. Mai um 17 Uhr im Klosterbergegarten am Gesellschaftshaus statt. Eine weitere Vorstellung ist für den 11. Mai um 18 Uhr auf dem Fürstenwall an der Schweizer Milchkuranstalt geplant. Der Eintritt ist frei.

„Tutti in Campagna“ von tutti d*amore im Klosterbergegarten und auf dem Fürstenwall Magdeburg

Das Berliner Musiktheaterkollektiv tutti d*amore ist mit der Wanderoperette „Tutti in Campagna“ in Sachsen-Anhalt unterwegs. Die Produktion wird im Rahmen des Jubiläums „200 Jahre Klosterbergegarten“ und des Festivals eXoplanet #1 gezeigt und richtet sich gegen das überkommene Image klassischer Operette. Mit musikalischer Leichtigkeit und szenischem Witz widmet sich das Stück Themen wie Fernweh, Heimweh und der Suche nach dem Glück – sei es am Mittelmeer oder vor der eigenen Haustür.

Im Zentrum der Handlung stehen drei Großstadtbewohner: Herbert, Fernando und Veronika. Erschöpft vom Berliner Alltag brechen sie auf zu einer Reise ins vermeintliche Dolce Vita. Der Weg führt sie über ein fiktives Reiseunternehmen in Richtung Italien – oder dorthin, wo es sich zumindest so anfühlt.

Die erste Vorstellung findet am 10. Mai um 17 Uhr im Klosterbergegarten am Gesellschaftshaus statt. Eine weitere Vorstellung ist für den 11. Mai um 18 Uhr auf dem Fürstenwall an der Schweizer Milchkuranstalt geplant. Der Eintritt ist frei.

Tag der offenen Tür im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg

Am Sonntag, dem 11. Mai 2025, öffnet das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg von 13 bis 18 Uhr seine Türen für die Öffentlichkeit. Im Zentrum der Veranstaltung steht die Erinnerung an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953, der sich auch in Sachsen-Anhalt in Form von Massenprotesten, Streiks und politischen Forderungen äußerte. Der Tag bietet Gelegenheit, sich intensiv mit diesem historischen Ereignis auseinanderzusetzen.

Ein Höhepunkt des Programms ist die Ausstellung mit dem Titel „Menschen Recht Freiheit Protest. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 in Sachsen-Anhalt“, die unter anderem Originaldokumente aus dem Bundesarchiv zeigt. Um 15:00 Uhr wird Dr. Wolfram von Scheliha, der Kurator der Ausstellung, in einem Vortrag die Entstehung und die Inhalte der Schau erläutern und sie anschließend feierlich eröffnen.

Bereits ab 13:15 Uhr können interessierte Besucherinnen und Besucher an Archivführungen teilnehmen, bei denen Einblicke in die Arbeitsweise und Strukturen der ehemaligen DDR-Staatssicherheit vermittelt werden. Zusätzlich wird auf dem Gelände der einstigen Bezirksverwaltung der Stasi die Bau- und Nutzungsgeschichte des Areals erklärt. Eine zweite Führung findet um 16:30 Uhr statt.

Das weitere Programm umfasst die Präsentation von Beispielakten, die Vorführung eines historischen Tondokuments über eine Belegschaftsversammlung von 1953 sowie die Möglichkeit, bei der manuellen Rekonstruktion von zerrissenen Stasi-Dokumenten – den sogenannten Stasischnipseln – zuzusehen. Auch das Projekt „Feinsichtung“ wird vorgestellt.

Wer sich fragt, ob die Staatssicherheit einst Informationen über die eigene Person gesammelt hat, kann sich vor Ort beraten lassen und einen Antrag auf Einsicht in die Stasi-Unterlagen stellen. Hierfür ist lediglich ein gültiges Personaldokument erforderlich. Der Eintritt zur gesamten Veranstaltung ist frei. Veranstaltungsort ist das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7.

Wanderkino im Insel Theater Magdeburg: Stummfilme mit Live-Musik

Am 11. Mai 2025 zeigt das Wanderkino von Tobias Rank im Insel Theater in der Zollstraße 9 eine besondere Auswahl an Stummfilmen. Die Aufführungen beginnen um 15 Uhr und bieten den Besuchern ein einzigartiges Kinoerlebnis, bei dem die Filme mit einer live gespielten Klavierbegleitung unterlegt werden. Die Musik wird von einem studierten Musiker gespielt, der es versteht, eine harmonische Einheit zwischen den Bildern auf der Leinwand und der Musik zu erzeugen. Dieses handgemachte und emotional aufgeladene Erlebnis lässt das Kino der frühen Jahre wieder aufleben.

Die Vorführungen finden auf historischer 16mm-Technik statt, die in einem Oldtimer-Feuerwehrfahrzeug, einem Magirus Deutz Baujahr 1969, transportiert wird. Das nostalgische Setting erinnert an die Pionierzeiten des Kinos und trägt zu der besonderen Atmosphäre bei, die das Wanderkino kreiert.

Im Programm stehen an diesem Tag vier Stummfilme: „Das Affengeschäft – Our Gang“ aus dem Jahr 1926, „In der Tiefe“ von Ferdinand Zecca aus dem Jahr 1907, „Der Abenteurer“ von Charlie Chaplin aus dem Jahr 1927 und „Nur nicht schwach werden“ von Harold Lloyd aus dem Jahr 1921.

Das Wanderkino ist seit 1999 auf Reisen und hat nicht nur zahlreiche Orte in Deutschland besucht, sondern auch viele internationale Auftritte absolviert. Länder wie Frankreich, Spanien, Singapur und viele weitere gehörten zu den Stationen des Wanderkinos. Im Jahr 2023 wurde es mit dem Deutschen Stummfilmpreis ausgezeichnet.

Fiktionen und Gemeinschaften im Kunstmuseum Magdeburg: Führung durch die Ausstellung von Andrius Arutiunian

Am Sonntag, den 11. Mai 2025, um 15 Uhr wird im Kunstmuseum Magdeburg, das sich im Kloster Unserer Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 befindet, eine Sonderführung mit Benedikt Johannes Seerieder in der Ausstellung „Andrius Arutiunian. Under the Cold Sun“ angeboten. Der armenisch-litauische Künstler und Komponist Andrius Arutiunian stellt eine neue Version seiner groß angelegten Installation „Under the Cold Sun“ vor, die mit der Architektur der historischen Klosterkirche spielt.

Das Werk nutzt die Elemente Licht und Klang, um einen hypnotischen Zustand zu erzeugen und auf die besondere Atmosphäre des Raumes einzugehen. Besucher können in dieser Führung mehr über die Konzepte und die Entstehung der Installation erfahren und die Wechselwirkungen zwischen den künstlerischen Medien und der Raumarchitektur erleben.

Daphne und die Frudies beim Terrassenkonzert im Café Flair in Magdeburg

Am Sonntag, dem 11. Mai 2025, beginnt um 14 Uhr im Café Flair in der Adresse Breiter Weg 21 ein Terrassenkonzert mit der Formation „Daphne und die Frudies“. Die Veranstaltung ist im Rahmen des Muttertagsprogramms geplant und endet um 16 Uhr.

Die Musik des Konzerts orientiert sich an Schlagern und Popmusik aus den 1950er Jahren. Die Band greift Themen und Stilmittel jener Zeit auf, darunter Lieder über idealisierte Frauenfiguren wie „Mary Lou“ oder „Little Linda“ und die Tanzmusik der ersten deutschen Boygroups. Auch das Hazy Osterwald Sextett wird als musikalisches Vorbild zitiert. Die Arrangements kombinieren zeitgenössischen Klang mit dem Stil vergangener Jahrzehnte.

In der Besetzung singen und spielen Daphne, Rudi und Friedhelm, die unter anderem Gitarre, Kontrabass, Akkordeon, Keyboards und Kazoo einsetzen.

Tacheles Magdeburg: Kasino Didine gibt letzte Vorschau

Zum letzten Mal öffnet Didine van der Platenvlotbrug die Türen zu ihrem Format "Kasino Didine" - dieses Mal im Tacheles in der Sternstraße 30 in Magdeburg. Die Queer-Aktivistin, Moderatorin und Performerin empfängt dabei Protagonistinnen und Protagonisten aus bevorstehenden Schauspielproduktionen des Theaters Magdeburg sowie weitere Gäste aus der Stadt.

Im Mittelpunkt steht eine Vorschau auf das kommende Programm, verbunden mit einem unterhaltsamen Bingo-Spiel und der großzügigen Ausschank von Sekt. Die Veranstaltung gewährt dabei Einblicke in künstlerische Vorhaben und Begegnungen mit Mitwirkenden.

Beginn ist am Sonntag, dem 11. Mai 2025, um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, das Tacheles lädt ein.

30 Jahre Magdeburger Eisenbahnfreunde: Familienfest im Handelshafen Magdeburg

Zum 30-jährigen Bestehen der Magdeburger Eisenbahnfreunde wird am Samstag, dem 10. Mai 2025, sowie am Sonntag, dem 11. Mai 2025, auf dem Gelände im früheren Handels- und heutigen Wissenschaftshafen an der Werner-Heisenberg-Straße ein umfangreiches Familienfest veranstaltet. Das Angebot wird ergänzt durch einen Trödel- und Flohmarkt, der zum Stöbern und Handeln einlädt.

Ein zentrales Element des Festes bildet der Pendelverkehr mit historischen Triebwagen. Der GDT 0518 der Touristik-Eisenbahn Lüneburger Heide GmbH fährt im Zweizugbetrieb gemeinsam mit dem DTW 01 (Esslinger Triebwagen) der Cargo Logistik Rail Service GmbH durch das Hafengebiet. Darüber hinaus wird eine Fahrzeugausstellung mit historischen und modernen Eisenbahnfahrzeugen gezeigt. Führungen über das Schiff Gustav Zeuner, Draisinenfahrten, Mitfahrten in Diesellokomotiven sowie Vorführungen verschiedener Bahnmodelle und Technikbereiche ergänzen das Programm.

Für Kinder wird ein umfangreiches Unterhaltungsangebot organisiert, unter anderem mit Kinderprogrammen zweier Jugendclubs, Baggerfahren und einer Mitmachaktion des Vereins Menschenzauber e.V. Auch musikalische Beiträge sind Bestandteil beider Tage: Am Samstag treten Jacqueline Engel und Janine Frei zwischen 15 und 17 Uhr auf, am Sonntag Eva Düerkop von 14 bis 16 Uhr.

Das Gelände öffnet an beiden Tagen um 9.30 Uhr. Alle Programmpunkte sind über den Tag verteilt angesetzt, der genaue Fahrplan für den Pendelverkehr wird gesondert bekannt gegeben. Ergänzend finden sich gastronomische Angebote und Modellbahnverkaufsstände auf dem Veranstaltungsgelände.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Der Elbauenpark Magdeburg zeigt in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Geöffnet ist bis 5. Juni von Mittwoch bis Sonnabend jeweils von 18 bis 22 Uhr.

Diana Altenburg mit Oldies zum Muttertag in Magdeburg

Am 11. Mai um 15 Uhr sorgt Diana Altenburg im Machwerk im Breiten Weg 114a für musikalische Momente voller Emotionen. Unter dem Titel „Starke Songs für großartige Frauen“ präsentiert die Sängerin mitreißende Oldies, gefühlvolle Balladen und die schönsten Schlager. Das Konzert verspricht einen abwechslungsreichen Nachmittag, bei dem die Besucherinnen und Besucher in nostalgischen Klängen schwelgen können.

Der Eintrittspreis umfasst nicht nur die musikalische Darbietung, sondern auch eine Tasse Kaffee oder Tee sowie ein Stück Kuchen. Der Einlass erfolgt ab 14 Uhr.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es keine Karten mehr für "Das Traumfresserchen" um 15 und 16.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 und für "Industrial Mechthild" des Theaters Magdeburg um 15 Uhr auf dem Sket-Gelände.

Gegebenenfalls sind Resttickets an der Tages- oder Abendkasse erhältlich.