Neues Eiscafé in Röderhof/Huy nimmt in Kürze Betrieb auf

Es gibt für Einheimische und Touristen im Huy eine neue Verpflegungsmöglichkeit. Was genau auf der Speisekarte steht, wann es losgeht und wie es dazu kam.

Betreiberin Pia Kettner aus Wernigerode startet mit einem Eiscafé in Röderhof einen Neuanfang. Neben selbstgemachtem Eis stehen unter anderem auch Kuchen und Torten auf der Speisekarte.

Röderhof - Gastronomie boomt in Röderhof. Neben der Jagdhütte am Teich und dem Gambrinus gibt es nun noch ein Eiscafé in dem kleinen Dingelstedter Ortsteil zu Füßen der Huysburg.