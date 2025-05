Sicherheitsfragen im Harz Neues Sicherheitskonzept für Stadtzentrum und Domplatz in Halberstadt

Dass größere Veranstaltungen ein Sicherheitskonzept brauchen, war früher nur eine Frage für die Genehmigungsbehörden. Inzwischen steht die Sicherheit mehr im Fokus - auch in Innenstädten. In Halberstadt wird aktuell an einem Schutzkonzept gearbeitet.