Neustart im Osterwiecker Eventwerk

Die Corona-Lockerungen sind durch die Politik eingeleitet, und im Osterwiecker Eventwerk laufen nun wieder die ersten Veranstaltungen an.

Osterwieck - „Fünf Monate Stillstand“, beschrieb Eventwerk-Inhaber Malte Theuerkauf die zurückliegende Zeit. So gut wie keine Veranstaltungen, weder größere Feierlichkeiten noch Kultur. Dabei hatte es zuletzt nicht etwa ein generelles Verbot gegeben. Aber die Corona-Auflagen waren nach seiner Worten doch sehr hoch gewesen, angefangen bei der stark reduzierten Platz-Kapazität. Zudem seien die Menschen durch das Pandemiegeschehen extrem verunsichert, deshalb sei die Kartennachfrage in den letzten Monaten „sehr überschaubar“ gewesen. „Das alles war für uns nicht zielführend gewesen“, so Malte Theuerkauf.