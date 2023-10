Schüler schnuppern in Verwaltung und Lokalpolitik hinein. Nicht alle Antworten auf ihre Fragen kommen gut an.

Eine Frage richtete Bürgermeister Dirk Heinemann an die Jugendlichen: Kann sich jemand von Euch vorstellen, in der Verwaltung zu arbeiten?

Osterwieck - Im Rahmen des Sozialkundeunterrichtes besuchen derzeit Schüler des Fallstein-Gymnasiums die politischen Gremien und Verwaltung in Osterwieck. „Wir wollen den Schülern die politischen Prozesse zeigen, angefangen von Lokalpolitik und Verwaltung bis hin zur Bundespolitik. Ein Besuch des Landtages steht noch an. Das ist wichtig für das Demokratieverständnis junger Menschen“, sagt Lehrer Michael Strube dazu. Nachdem zuletzt Schüler des Gymnasiums eine Ratssitzung besucht hatten, stand nun ein Besuch der Klasse 9b im Rathauses in Osterwieck auf dem Programm.