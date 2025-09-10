Seit Jahren sorgt die Obdachlose Ines H. für Unruhe in Halberstadts Innenstadt. Jetzt eskaliert die Situation erneut – mit Pöbeleien, Müll und nächtlichem Lärm. Die Stadtverwaltung stößt an ihre Grenzen. Was tun, wenn alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft sind?

Obdachlose Ines H. bleibt in Halberstadt Problemfall: Polizei, Betreuer, Gericht – und keine Lösung in Sicht

Die Vermüllung rund um den Schlafplatz der Obdachlosen in Halberstadt ist nicht zu übersehen.

Halberstadt. - Erst die Innenstadt, dann am Mühlenweg und rund ums Kaufland und nun die Altstadt. Seit mehr als drei Jahren dreht die 57-jährige Obdachlose Ines H. ihre Runde durch Halberstadt. Mit aggressivem Betteln, Pöbeleien, nächtlichen Ruhestörungen, Bedrohungen und Vermüllung strapaziert die Obdachlose aktuell wieder die Nerven der Anwohner und Geschäftsleute.