Wann war eigentlich das letzte Mal Ticker?

Das ist neu am Freitag:

8.35 Uhr: Blasmusikfans können sich freuen. Ihnen wird am heutigen Freitag ein Platzkonzert auf dem Karlsplatz in Bernburg geboten. In der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr wird ein polnisches Blasorchester bekannte Melodien spielen und hungrig machen auf das Blasmusikfest, das der Bernburger Frank Wyszkowski an diesem Wochenende in seinem Heimatort Helbra (Landkreis Mansfeld-Südharz) veranstaltet.

Auftreten wird auch der Spielmannszug Bernburg. Los geht es dort am heutigen Freitag ab 18.30 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich im Festzelt, durchgeführt von Landrat André Schröder. Ab 20 Uhr sorgt die Partyband „Blechbuben“ für Stimmung. Um 22.30 Uhr ist laut Veranstalter ein spektakuläres Feuerwerk über dem Festgelände geplant.

Der Samstag, 28. Juni, startet 14 Uhr mit dem großen Aufmarsch des Blasmusikfestes, an dem insgesamt 14 Kapellen teilnehmen. Am Abend heizt die Partyband „Seamless“ im Festzelt ein. Am Sonntag, 29. Juni, ist ab 9 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst der evangelischen und katholischen Kirche vorgesehen. Am Nachmittag sorgen die „Blechbuben“ erneut für Stimmung. (kt)

Schachtsee: CDU fordert Lösung für Campingplatz

7.48 Uhr: Wie geht es weiter am Schachtsee? Die CDU-Fraktionschefin des Wolmirslebener Gemeinderates fordert eine Lösung für den derzeit nicht nutzbaren Campingplatz am Schachtsee.

Den hat der Salzlandkreis komplett verschlossen. Was die Wolmirslebener erwarten, erfahren Sie hier.

Ritterstraße in Aschersleben in Ferien gesperrt

6.56 Uhr: Nur noch zu Fuß durch die Ritterstraße: Ab Montag, 30. Juni, wird die Straße in Aschersleben aufgrund von Bauarbeiten auf Höhe der Hausnummer 4 vollständig für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das teilt die Stadt Aschersleben mit.

Grund ist die Herstellung eines Fernwärmeanschlusses an das Gebäude. Die Einfahrt ist aus Richtung Altstadtcenter bis zur Toreinfahrt Ritterstraße 4 möglich, heißt es. Die Sperrung soll voraussichtlich bis Mittwoch, 16. Juli, Bestand haben. Es wird eine Umleitung über die Strecke Hohe Straße, Breite Straße, Badstuben eingerichtet.

Am Badstuben wird die Fahrtrichtung geändert, so dass die Straße als Einbahnstraße aus Richtung der Breiten Straße befahrbar sein wird. Fußgänger können die Baustelle passieren, heißt es in einer Mitteilung aus der Stadtverwaltung.

„Casual speakers" in Staßfurt lernen Englisch anders

6.28 Uhr: Die Elftklässler der Berufsbildenden Schulen I des Salzlandkreises (BBS) trainierten mit Performance-Künstlern aus Berlin ihr Sprachgeschick - als „casual speakers“.

„The Energy Of Jane“, eine der Inszenierungen des Englisch-Projekts an den Berufsbildenden Schulen, zeigt ein Ladengeschäft, wie es an Staßfurts Prinzenberg oder in der Steinstraße zu finden sein könnte. (Foto: Tobias Winkler)

Wie sie Englisch als darstellende Kunst lernen, lesen Sie hier.

Mit geladener Waffe im Auto erwischt

6.12 Uhr: Ein 47-jähriger, mehrfach vorbestrafter Mann aus der Altmark gerät seit 30 Jahren regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt und besitzt bereits Hafterfahrung.

Eine Pistole im Kofferraum wurde bei dem Mann bei einer Kontrolle in Bernburg entdeckt. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt wurde eine Waffe bei einer Kontrolle bei ihm gefunden hat. Warum er nicht verraten will, woher die stammt, erfahren Sie hier.

Eine Radtour entlang einer besonderen Linie

5.58 Uhr: Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Quer durch Deutschland zog sich eine Linie, an der die westlichen Alliierten auf die Rote Armee trafen. Entlang der Route startet nun eine Fahrt, die auch Schönebeck und Barby streift.

An der Barbyer Fährstelle bauten die Amerikaner Mitte April 1945 eine Pionierbrücke über die Elbe. (Repro: Thomas Linßner)

Rund 1.400 Kilometer in 18 Tagen – das sind die Eckdaten der Gedenk-Radtour, die am 27. Juni in Wismar startet.