Wolmirstedt. - Wieder hat ein Geschäft in der Innenstadt geschlossen. Dabei hatte sich die „Dackelperle“ erst im August 2023 am Zentralen Platz einquartiert. „Ich wollte einfach keinen Zeitdruck mehr“, sagt Geschäftsführerin Doreen Nowakowski. Immerhin hat sie viel Zeit in den Druck ihrer dort angebotenen personalisierten Deko-Artikel investiert. Die Holz-, Stoff- und Keramik-Waren bietet sie nun im Ausverkauf für einen tierisch guten Zweck an.

