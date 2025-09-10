Um die Innenstadt Halberstadts vom Verkehr zu entlasten, soll eine Umgehungsstraße für die B81 gebaut werden. Jetzt ist diesbezüglich im Bund eine wichtige Entscheidung getroffen worden.

Ortsumfahrung Halberstadt: Diese Trassenführung ist jetzt vom Tisch (mit Karte)

Die B81 ist die vielbefahrendste Straße innerhalb Halberstadts.

Halberstadt. - Seit vielen Jahrzehnten war eine nördlich um Halberstadt herumführende Bundesstraße 81 eher Absichtserklärung denn real verfolgtes Ziel. Mit der Untersuchung möglicher Trassenführungen kam in den vergangenen Jahren Bewegung in die Sache. Was auch zu Protesten in der Bürgerschaft führte.