Nicole Hoffmann lädt in ihre Tonmühle in Schlanstedt zu einem bunten Markt ein.

Nicole Hoffmann legt letzte Hand an die Dekoration im Laden an, der zum Ostermarkt ebenfalls geöffnet sein wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schlanstedt. - „Wir haben ganz viele verschiedene Sachen vorbereitet“, sagt Nicole Hoffmann voller Vorfreude. Die 34-Jährige ist Besitzerin der Töpferei Tonmühle in der Breiten Straße in Schlanstedt (wir berichteten bereits mehrfach) – in der am kommenden Oster-Wochenende ein Töpfermarkt stattfinden soll.