Abschied nach 44 Jahren Osterwieck verliert Kult-Geschäft: Uhrmachermeisterin geht in den Ruhestand

Nach 44 Jahren schließt ein traditionsreiches Uhren- und Schmuckgeschäft in Osterwieck für immer seine Türen. Warum sich die Inhaber trotz voller Auftragsbücher für den Abschied entschieden haben und wie sich die Mittelstraße über die Jahrzehnte verändert hat.