Abschied nach 44 Jahren Osterwieck verliert Kult-Geschäft: Uhrmachermeisterin geht in den Ruhestand
Nach 44 Jahren schließt ein traditionsreiches Uhren- und Schmuckgeschäft in Osterwieck für immer seine Türen. Warum sich die Inhaber trotz voller Auftragsbücher für den Abschied entschieden haben und wie sich die Mittelstraße über die Jahrzehnte verändert hat.
Aktualisiert: 23.12.2025, 15:48
Osterwieck. - Bärbel und Norbert Richter werden am Dienstagnachmittag zum letzten Mal ihr Geschäft in der Osterwiecker Mittelstraße 4 abschließen. Die Uhrmachermeisterin und der Goldschmied gehen in den Ruhestand, zumindest von außen betrachtet.