Fast 70 Panzerpioniere aus Havelberg sind seit August im Einsatz in Litauen. Der Kommandeur hat sie am vierten Advent besucht und die Stimmung eingefangen.

Baumaßnahmen und Ausbildung werden von den Pionieren aus Havelberg im Einsatz in Litauen erledigt. Nun wächst die Vorfreude auf die Rückkehr, die für Ende Januar vorgesehen ist.

Havelberg. - Fast 70 Soldaten des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg verbringen Weihnachten und den Jahreswechsel fernab von Familie, Freunden und der Heimat. Sie sind seit August im Einsatz in Litauen. Die Volksstimme wollte wissen, wie es ihnen geht, welche Aufträge sie im Rahmen der 18. Rotation der Multinational Battle-Group an der Ostflanke der Nato erledigen und ob auch ein Hauch von Weihnacht über der gut tausend Kilometer von der Hansestadt entfernten Kaserne liegt.