In Magdeburg sorgte ein einsturzgefährdetes Haus für Verkehrschaos. Dort befand sich einst eine beliebte Eisdiele. Nun ist der Abriss beendet. Ein Luftbild gewährt einen guten Einblick.

Luftbilder nach Abriss: Verkehr wird in Magdeburg wieder entlastet

So sah das Haus an der Straße Alt-Fermersleben 61 in Magdeburg vor dem Abriss aus.

Magdeburg. - Seit 17. Dezember 2025 liefen die Abrissarbeiten an der ehemaligen Eisdiele und Kneipe an der Ecke Alt-Fermersleben/Mariannenstraße in Magdeburg. Nun ist das Haus Geschichte. Ein Luftbild (im Text) zeigt eine besondere Perspektive nach dem Abriss.