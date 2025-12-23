Ex-Kneipe und Eisdiele ist Geschichte Luftbilder nach Abriss: Verkehr wird in Magdeburg wieder entlastet
In Magdeburg sorgte ein einsturzgefährdetes Haus für Verkehrschaos. Dort befand sich einst eine beliebte Eisdiele. Nun ist der Abriss beendet. Ein Luftbild gewährt einen guten Einblick.
Aktualisiert: 23.12.2025, 16:20
Magdeburg. - Seit 17. Dezember 2025 liefen die Abrissarbeiten an der ehemaligen Eisdiele und Kneipe an der Ecke Alt-Fermersleben/Mariannenstraße in Magdeburg. Nun ist das Haus Geschichte. Ein Luftbild (im Text) zeigt eine besondere Perspektive nach dem Abriss.