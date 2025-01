Touristisch ging es in Osterwieck 2024 weiter aufwärts. Und das unabhängig von der Gastgeberschaft für das Harzfest.

Osterwiecker Fachwerk lockt mehr Besucher an

Das jahrhundertealte Osterwiecker Fachwerk lockt die meisten touristischen Besucher in der Region an.

Stadt Osterwieck/Huy. - 17.000 Besucher hatten im Juni die dreitägigen Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum und Harzfest besucht. Eine genaue Zählung gab es seinerzeit natürlich nicht, es flossen mehrere Parameter in diese Schätzung ein, berichtete Katrin Vogt. Bei den Tourismuszahlen, die die Geschäftsführerin des Tourismusvereins Huy-Fallstein für das Jahr 2024 ermittelt hat, blieben diese 17.000 aber außen vor.

April bis September sind jene Monate, in denen Osterwieck die meisten Gäste zählt. Spitze dabei 2024 mit Abstand der Juni. Das hatte einen besonderen Grund. Wenige Tage nach dem Harzfest lief im MDR-Fernsehen eine längere Reportage über die Stadt. Danach machten sich viele auswärtige Besucher auf, um die Fachwerkstadt selbst zu erkunden. Die Touristinfo zählte übers Jahr 2834 Gäste in ihrem Büro oder bei einem geführten Rundgang, ein Plus von 17 Prozent zum Vorjahr.

Das Osterwiecker Fachwerk sei der größte Anziehungspunkt für die Touristen, schätzte Katrin Vogt ein.

Insgesamt 442 Personen nahmen an einer der 32 Gästeführungen teil. Wobei diese seit 2023 ebenfalls im Huy angeboten werden. Mehrere Reisebusse haben dabei Osterwieck angesteuert, so aus Berlin, Potsdam, Magdeburg und Stendal. Die Touristinformation kann auf sechs Stadtführer in Osterwieck und eine Gästeführerin im Huy zurückgreifen.

52 Prozent mehr Führungen, 13 Prozent mehr Teilnehmer – auch die Stephanikirche zählte 2024 deutlich mehr Besucher als 2023. Nämlich 5003 – ein Anstieg um 68 Prozent.

Längere Verweildauer

Aus zentraler Quelle, dem Statistischen Landesamt, kann Katrin Vogt noch eine weitere positive Entwicklung vermelden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den dort erfassten Beherbergungsbetrieben ab zehn Betten ist auf 2,0 Tage gestiegen. Nicht berücksichtigt sind dabei also Ferienwohnungen, von denen übrigens 2024 in Osterwieck und Stötterlingen neue auf den Markt kamen.

In Kooperation mit der Harzer Wandernadel sind seit vorigem April 20 Wanderstempel in Fallstein und Huy installiert und laden zu Stempeltouren ein. Etwa 1000 Stempelhefte wurden bisher verkauft, berichtete Katrin Vogt. Schon eine Woche nach dem offiziellen Startschuss fürs Stempelsammeln im April habe der erste Wanderer für sein ausgefülltes Heft eine Wandernadel abgeholt. Mittlerweile seien über 30 Abzeichen erworben worden.

Wanderkarte entsteht

In diesem Jahr soll eine Wanderkarte, auf der die 20 Stempelstellen zwischen Grenzturm Rhoden und Huysburg eingezeichnet sind, auf den Markt kommen, blickte Katrin Vogt voraus. Ins Auge gefasst sei zudem eine zeitweise Sonderstempelstelle der Harzer Wandernadel am Grenzdenkmal Wülperode.

Der Tourismusverein Huy-Fallstein kooperiert noch mit weiteren Institutionen. Dazu gehört die Stadtinformation Halberstadt, über die auch die neu entwickelte Führung „Sprichwörtlich durch den Huy“ angeboten wird. Eine unterhaltsame Wanderung, bei der bekannten Redewendungen auf dem Grund gegangen wird.

Gemeinsame Wander-Angebote gibt es auch mit der Stadtinformation Hornburg oder dem Geopark Harz.

In der Vorbereitung sind als neue Ideen eine Vogelstimmenwanderung und eine Kremserfahrt auf den Spuren der Familie von Gustedt.

Und dann gibt es dieses Jahr noch einen schönen Anlass für diverse Aktionen des Touristbüros zusammen mit dem Osterwiecker Energieberatungszentrum. Beide Einrichtungen sind vor 15 Jahren gegründet worden.