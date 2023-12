Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harsleben/Halberstadt. - Reichlich Verwunderung, gepaart mit Unverständnis, aber auch einer guten Portion Gelassenheit: So haben die Bürgermeisterinnen der Verbandsgemeinde Vorharz sowie der Mitgliedskommune Harsleben, Ute Pesselt (parteilos) und Christel Bischoff (WG Bürger für Harsleben), auf öffentlich gewordene Bestrebungen, wonach Harsleben als Ortsteil in die Stadt Halberstadt wechseln sollte, reagiert. Insbesondere Christel Bischoff warnt mit Blick auf derartige Überlegungen vor Schnellschüssen: Denn auch in Halberstadt sei längst nicht alles Gold, was glänze.