In Badeborn wurden am Wochenende 20 Laster-Reifen und Kompletträder gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Badeborn (vs) l In Badeborn bei Ballenstedt haben mehrere Täter in der Nacht zum Sonntag, 29. November, 20 Lkw-Reifen und Kompletträder gestohlen. Sie zerstörten den Maschendrahtzaun des Firmengeländes in der Großen Gasse und transportierten das Diebesgut ab. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet und Spuren gesichert. Hinweise nehmen die Beamten in Halberstadt unter 03947/674293 entgegen.