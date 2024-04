Minusgrade in den vergangenen Tagen haben auf den Weingütern der Saale-Unstrut-Region für starke Schäden gesorgt. Dadurch wird es in diesem Jahr womöglich deutlich weniger volle Fässer geben.

Große Frostschäden bei Weingütern in Saale-Unstrut-Region

Freyburg - In der Weinregion Saale-Unstrut hat der Frost der vergangenen Tage für große Schäden gesorgt. „Die Anti-Frost Maßnahmen vieler Winzer wie Feuertonnen, das Anzünden von Strohballen und Frostkerzen wurden nicht mit Erfolg belohnt. Der bisher erfolgte Austrieb ist aus jetziger Sicht zu 80 bis 100 Prozent erfroren“, teilte der Weinbauverband Saale-Unstrut am Freitag mit. Zu Beginn der Woche seien in der Nacht von Montag auf Dienstag teils über mehrere Stunden Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gemessen worden.

Wegen des Frosts sei zu erwarten, dass die Erntemenge nun deutlich kleiner ausfällt, so der Verband. Für das Anbaugebiet sei nun zu erwarten, dass statt der üblichen 5 bis 5,5 Millionen Liter nicht mehr als 3 Millionen Liter produziert werden könnten, hieß es. Durch kleinere Erträge bei steigenden Kosten würden gleichzeitig auch die Gewinne schwinden.