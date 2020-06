In Halberstadt (Landkreis Harz) flüchtete ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle, wurde jedoch geschnappt.

Halberstadt (vs) l Am Mittwoch (3. Juni) ignorierte ein polizeilich bekannter 36-Jähriger aus Halberstadt die Anhaltesignale der Polizei und entzog sich gegen 22.45 Uhr in der Harmoniestraße in Halberstadt der Kontrolle. Er beschleunigte sein Fahrzeug und bog in weiterer Folge nach rechts in die Wernigeröder Straße ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Gartenzaun.

Anschließend versuchte er zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus waren am Fahrzeug amtliche Kennzeichen angebracht, die nicht für dieses ausgegeben waren. Des Weiteren steht der 36-Jährige im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten das Fahrzeug sicher.