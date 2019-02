Ein Brief mit unbekannter weißer Substanz hat zur Evakuierung des Postverteilzentrums in Reinstedt im Harz geführt. Foto: Matthias Strauß

Ein Brief mit unbekannter weißer Substanz hat im Postverteilzentrum in Reinstedt im Harz zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt.

Reinstedt l Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Mitarbeiter des Landkreises sind am Freitag ins Postverteilzentrum in Reinstedt (Landkreis Harz) gerufen worden. Mitarbeiter der Post hatten am Morgen eine Briefsendung mit verdächtiger weißer Substanz festgestellt.

Daraufhin wurden das Postverteilzentrum und zwei angrenzende Firmen evakuiert. Betroffen waren 28 Personen. Aufgrund des Einsatzes wurde zudem die Kreisstraße 1368 zwischen Reinstedt und der Landstraße 85 gesperrt.

Ergebnisse des Einsatzes liegen bislang nicht vor. Der Text wird aktualisiert, sobald es neue Erkenntnisse gibt.

Bei anderen Paketdiensten fand am Freitag bundesweit eine große Zoll-Razzia statt - auch in Sachsen-Anhalt.