In Halberstadt wird der Landespolitiker Rainer Robra (CDU) von Demonstranten empfangen. Sie fordern den Rückkauf der Stollenanlage in den Thekenbergen. Gibt es Hoffnung darauf?

Proteste bei Minister-Besuch in Halberstadt wegen KZ-Stollen: Was Demonstranten fordern

Bei einer Demonstration auf dem Halberstädter Domplatz fordern Bürger das Land auf, die Stollenanlage in den Thekenbergen zurückzukaufen.

Halberstadt. - Kauft das Land Sachsen-Anhalt die Stollenanlage in den Thekenberge nahe Langenstein zurück? Bei einem Besuch in Halberstadt sendet Kulturminister Rainer Robra (CDU) ein deutliches Signal in Richtung der Demonstranten, die das fordern.