Zweiter Weltkrieg bei Halberstadt Streit um KZ-Stollen im Harz: Kauft das Land Bunker zurück?

Der KZ-Stollen in den Halberstädter Thekenbergen sollten zum Atomschutzbunker umgebaut werden. So die umstrittenen Pläne des Eigentümers. Doch der will den Stollen plötzlich loswerden. Eine Chance für das Land?