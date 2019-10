Nach der Verhaftung eines 22-Jährigen aus Mali kam es in der ZASt Halberstadt zu gewalttätigen Protesten von Asylsuchenden.

Halberstadt (vs) l Im Rahmen einer behördlichen Maßnahme der Ausländerbehörde des Landkreises Harz in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt, die durch die Polizei unterstützt wurde, konnte am Donnerstag ein per Abschiebehaftbefehl gesuchter 22-jähriger Mann aus Mali gegen 11 Uhr festgenommen werden.

Im weiteren Verlauf kam es gegen 11.15 Uhr zu Störungen durch 20 bis 30 Asylbewerber. Sie traten zunächst gegen mehrere Türen eines Wohnblocks. Darüber hinaus warfen sie Steine gegen die Fenster sowie diverses Geschirr aus den Fenstern eines Wohnblocks. Eine Vielzahl an zeitnah am Einsatzort eintreffender Beamter konnte die Störungen schnell unterbinden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs ein.