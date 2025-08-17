In Bezug auf die jüngsten Geschehnisse rund um den Silbersee in Brüchau sprechen namhafte Politiker, darunter Ex-Landrat Michael Ziche, von „Vertrauensbruch“.

Bürgermeister sagt: „Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun!“

Hunderte Teilnehmer zogen am Sonntag bei einem Protestmarsch zum Brüchauer Silbersee.

Brüchau - Sowohl die Bürger als auch namhafte Vertreter der Politik sind fassungslos darüber, dass das Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) Ende der vergangenen Woche die Genehmigung für die Einkapselung eines Teils des Brüchauer Giftmülls erteilt hat.