Viele Baumaschinen, darunter ein großer Kran verkünden schon von weitem: An der L83 wird aktuell gebaut. Doch von wem und warum?

An der L83 zwischen Dingelstedt und Eilsdorf wird aktuell gebaut.

Dingelstedt. - Wer aktuell in der Gemeinde Huy unterwegs ist, dem ist sie sicher schon aufgefallen: die große Baustelle an der Landesstraße 83 zwischen Dingelstedt und Eilsdorf, die schon von weitem sichtbar ist. Hier wird, im Gegensatz zur L84 in Huy-Neinstedt jedoch nicht die Straße selbst gebaut, sondern daneben, auf dem Acker.