Immer wieder wird ein bei Ausflüglern beliebter Parkplatz im Huy zugemüllt - diesmal wurden alte Autoreifen abgekippt. Was die Gemeinde und die Abfallbehörde des Landkreises Harz dagegen unternehmen.

Reifen-Skandal an der Huysburg: Müllproblem an beliebtem Wanderparkplatz im Landkreis Harz

Ein großer Reifenstapel wurde aktuell mal wieder mitten im Huy entsorgt.

Huy. - Der Parkplatz am Meilenstein, direkt an der L83 und gegenüber der Einfahrt zur Huysburg gelegen, ist ein beliebter Startpunkt für Wanderer und Spaziergänger. Leider wird er jedoch auch regelmäßig für die Entsorgung verschiedensten Mülls genutzt. So auch aktuell mal wieder.