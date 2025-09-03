Restaurant im Harz Höllisch gut: Warum das Bistro „Teufelsküche“ in Halberstadt so beliebt ist
In Halberstadt ist aus einem Zufall heraus ein Bistro mit Herz und Konzept entstanden. Die „Harzer Teufelsküche“ hat sich in der Sargstedter Siedlung zum Geheimtipp entwickelt. Das liegt auch an dem höllisch guten Mutter-Tochter-Gespann.
Halberstadt. - Ein Bistro nur mit Mittagskarte? Kann das funktionieren- am Stadtrand? Zwei Frauen in Halberstadt sagen: Na klar. Dabei kommen die Beiden nicht mal aus der Gastronomie.