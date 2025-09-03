weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Restaurant: Warum das Bistro „Teufelsküche“ in Halberstadt so beliebt ist

Restaurant im Harz Höllisch gut: Warum das Bistro „Teufelsküche“ in Halberstadt so beliebt ist

In Halberstadt ist aus einem Zufall heraus ein Bistro mit Herz und Konzept entstanden. Die „Harzer Teufelsküche“ hat sich in der Sargstedter Siedlung zum Geheimtipp entwickelt. Das liegt auch an dem höllisch guten Mutter-Tochter-Gespann.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 03.09.2025, 16:27
Christine Fahland-Gehlhaar (links) und Tochter Michelle Fahland sind die treibende Kraft der „Harzer Teufelsküche“ in Halberstadt.
Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Ein Bistro nur mit Mittagskarte? Kann das funktionieren- am Stadtrand? Zwei Frauen in Halberstadt sagen: Na klar. Dabei kommen die Beiden nicht mal aus der Gastronomie.