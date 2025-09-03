Restaurant im Harz Höllisch gut: Warum das Bistro „Teufelsküche“ in Halberstadt so beliebt ist

In Halberstadt ist aus einem Zufall heraus ein Bistro mit Herz und Konzept entstanden. Die „Harzer Teufelsküche“ hat sich in der Sargstedter Siedlung zum Geheimtipp entwickelt. Das liegt auch an dem höllisch guten Mutter-Tochter-Gespann.