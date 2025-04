Mehr als ein Jahr schon hat sich nichts getan auf dem Areal an Halberstadts Harzhof. So langsam glaubte kaum noch jemand, dass hier wirklich ein neuer Supermarkt entsteht. Wann ist mit der Eröffnung des Rewe-Marktes zu rechnen?

Rewe baut neuen Supermarkt in Halberstadt: Wann die Eröffnung geplant ist

Neuer Rewe-Supermarkt für Halberstadt: So stellen sich die Planer das Areal nach Ende der Bauarbeiten vor.

Halberstadt. - Bauzäune, dunkles Erdreich statt trockener Wiesenfläche, Radlader auf dem Areal. Am Harzhof in Halberstadt tut sich etwas. Das Gelände gegenüber der Jet-Tankstelle verwandelt sich von einer Brache in eine Baustelle.