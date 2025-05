Magdeburg/VS. - Die 25-jährige Weitspringerin Lea-Jasmin Riecke ist für den Perspektivkader der diesjährigen FISU World University Games nominiert. Wie bereitet sie sich auf die Wettkämpfe vor und wie passt das zum Bachelor-Studium in Gesundheitsförderung und -management an der Hochschule Magdeburg-Stendal? Hier erklärt sie, wie das funktioniert.

Wie sind Sie zum Weitsprung gekommen? Lea-Jasmin Riecke: „Schon seit früher Kindheit bin ich in der Leichtathletik aktiv und war später auf dem Sportgymnasium in Magdeburg. Diese Balance zwischen Ausbildung und Sport kenne ich daher schon seit klein auf.

In der Leichtathletik durchläuft man alle Disziplinen und so kristallisieren sich irgendwann die Stärken heraus. Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich vorrangig für den Mehrkampf trainiert, aber im Weitsprung war ich immer gut und dementsprechend auch im Weitsprungkader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes beim Mitteldeutschen Sportclub Magdeburg.

Aufgrund einer Operation an der Schulter musste ich 2018 den Mehrkampf aufgeben und habe mich schließlich auf den Weitsprung konzentriert. Das hat mit dem Sieg bei den U20-Weltmeisterschaften auch direkt gut funktioniert.“

Sie studieren zusätzlich zum Leistungssport. Wie sind Sie auf den Studiengang aufmerksam geworden? Lea-Jasmin Riecke: „Grundsätzlich habe ich geschaut, was mich interessiert und auch mit meinem Sport vereinbar ist. Das habe ich in Gesundheitsförderung und -management gefunden.

An der Hochschule in Magdeburg habe ich zudem das Privileg, dass ich das Studium im Rahmen des individuellen Teilzeitstudiums strecken darf. Für ein Semester brauche ich ungefähr ein bis anderthalb Jahre und habe zwei bis drei Kurse in der Woche. Statt drei Jahre studiere ich sechs. Ich bin also keine typische Studentin, aber das macht mir nichts aus.“

Ein individuelles Teilzeitstudium gibt Menschen die Möglichkeit, ein Studium zu absolvieren, die aus bestimmten Gründen kein Vollzeitstudium absolvieren können. Dazu gehört unter anderem die Ausübung von Leistungssport.

Sie sind für den Perspektivkader der FISU World University Games 2025 nominiert. Was bedeutet das?Lea Jasmin Riecke: „Grundsätzlich werden alle Athleten, die das passende Alter und entsprechende Leistung vorweisen, vom Allgemeinen Deutschen Hochschulverband (adh) für den Perspektivkader nominiert. Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften am 29. Mai muss ich zum einen teilnehmen und eine Norm von 6,60 Meter springen sowie unter die Top 3 kommen. Dann wäre ich offiziell für die World University Games nominiert.“

Die Deutschen Hochschulmeisterschaften werden vom adh und den teilnehmenden Hochschulen ausgetragen. Josefine Winning vom Sport- und Gesundheitszentrum der Hochschule erklärt: „Die World University Games sind das studentische Gegenstück zu den Olympischen Spielen. Für junge Leistungssportler ist es eine tolle Möglichkeit, sich international bekannt zu machen. Wir als SGZ bieten den Zugang zu solchen Wettkämpfen, die Struktur und unterstützen bei der Anmeldung und Finanzierung.“

Wie sieht Ihr Alltag momentan aus? Bereiten Sie sich schon vor? Lea-Jasmin Riecke: „Meine Saison startete am 1. Mai, und aktuell bin ich in der Aufbauphase des Trainings. Das heißt, ich fokussiere mich auf meine Kraft und Schnelligkeit und absolviere viele kleine Sprünge, um die Sprungkraft wieder aufzubauen.

Nebenbei arbeite ich als Gesundheitsmanagerin bei PTB Ingenieure. Mein Ziel ist es, Deutschland vertreten zu dürfen. Vielleicht sogar mit einem höheren Ergebnis als bei den FISU World University Games 2023 in Chengdu.“