Freizeitangebote in Osterwieck Rohrsheimer Freibad steht für den Sommer 2025 in den Startlöchern

Am zweiten Juni-Wochenende startet das Rohrsheimer Freibad in die Saison 2025. Was die Besucher erwartet und warum es gleich zum Auftakt einen Wermutstropfen gibt.