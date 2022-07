Rotes Licht für Ampelabbau in Halberstadt

Ampeln in Halberstadt wieder abzubauen, wenn sie überflüssig sind, ist nicht so einfach.

Halberstadt - Ampeln sind für viele Verkehrsteilnehmer in Halberstadt ein Graus. Gefühlt steht man an jeder Kreuzung in der Kreisstadt. Flüssiger Verkehr sieht anders aus. Selbst der vor Jahren ans Netz gegangene Verkehrscomputer hat Probleme, Ordnung ins System zu bringen. Daher nahm sich der Verkehrsbeirat der Stadt Halberstadt der Thematik an.