  4. Wohnen im Harz: Rundum-Sanierung für ein traditionsreiches Haus in Halberstadt

Es ist das größte Haus in der Wasserturmstraße Halberstadts und mit seiner Architektur das markanteste. Aktuell ist das Gebäude eine einzige Baustelle. Was hier für mehr als vier Millionen Euro passiert.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 17.02.2026, 11:02
Gerüste künden seit Monaten von den Bauarbeiten am und im Haus Hephata in Halberstadt.
Gerüste künden seit Monaten von den Bauarbeiten am und im Haus Hephata in Halberstadt. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - 1927 eingeweiht, ist das Gebäude auf Halberstadts Sperlingsberg seit jeher eine besondere Heimstatt. Aktuell bestimmen unterschiedlichste Baugewerke das Bild des mehrflügeligen Massivbaus mit seinen markanten Staffelgiebeln.