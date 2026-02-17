Wohnen im Harz Rundum-Sanierung für ein traditionsreiches Haus in Halberstadt
Es ist das größte Haus in der Wasserturmstraße Halberstadts und mit seiner Architektur das markanteste. Aktuell ist das Gebäude eine einzige Baustelle. Was hier für mehr als vier Millionen Euro passiert.
Aktualisiert: 17.02.2026, 11:02
Halberstadt. - 1927 eingeweiht, ist das Gebäude auf Halberstadts Sperlingsberg seit jeher eine besondere Heimstatt. Aktuell bestimmen unterschiedlichste Baugewerke das Bild des mehrflügeligen Massivbaus mit seinen markanten Staffelgiebeln.