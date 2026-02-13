Das Schneetreiben in Deutschland ist schon länger her. Doch ganz vergessen ist es nicht, denn gerade in Plötzky, Pretzien und Ranies ist.

Schönebeck und die Frage nach dem Winterdienst

Im Januar fiel eine Menge Schnee in Schönebeck. Die Orstbürgermeister Ostelbiens möchten über das Thema sprechen.

Schönebeck. - „Viel war es nicht“, bewertet Pretziens Ortsbürgermeisterin die Räumarbeiten im Ortsteil während der heftigen Schneefälle. Ihre ostelbischen Bürgermeisterkollegen stimmen ihr da zu, weswegen sich bei den Einwohnern Plötzkys, Pretziens und Ranies’ einiger Unmut breitmachte. Für Silvia Franke ist es ein Thema, das in den nächsten Monaten noch besprochen werden muss. Denn der nächste Winter kommt.