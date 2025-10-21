ÖPNV, kaputte Bürgersteige und Lärm - Verkehrsprobleme gehören zu den Topthemen im Harz und in Halberstadt. In der Kreisstadt will der Verkehrsbeirat nun die Interessen der Bürger deutlich machen.

Sachlichkeit und Kompromisse sollen die Verkehrspolitik in Halberstadt bestimmen

Auf Hagen Becker und die anderen Mitglieder des neuen Verkehrsbeirats in Halberstadt wartet jede Menge Arbeit.

Halberstadt. - Seit Juli 2025 ist der neue Verkehrsbeirat in Halberstadt im Amt. Im November kommt er zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Dann will er ein Arbeitsprogramm vorlegen. Drei Schwerpunkte werden die Arbeit des Gremiums bestimmen.