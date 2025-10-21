weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Verkehr im Harz: Sachlichkeit und Kompromisse sollen die Verkehrspolitik in Halberstadt bestimmen

ÖPNV, kaputte Bürgersteige und Lärm - Verkehrsprobleme gehören zu den Topthemen im Harz und in Halberstadt. In der Kreisstadt will der Verkehrsbeirat nun die Interessen der Bürger deutlich machen.

Von Thomas Kügler 21.10.2025, 06:00
Auf Hagen Becker und die anderen Mitglieder des neuen Verkehrsbeirats in Halberstadt wartet jede Menge Arbeit. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Seit Juli 2025 ist der neue Verkehrsbeirat in Halberstadt im Amt. Im November kommt er zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Dann will er ein Arbeitsprogramm vorlegen. Drei Schwerpunkte werden die Arbeit des Gremiums bestimmen.