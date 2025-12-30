Ursprünglich sollte sie abgerissen werden, die alte Kapelle auf dem Dingelstedter Friedhof. Doch dank einiger engagierter Bürger wurde sie gerettet. Doch was passiert jetzt mit ihr?

Sanierung der Kapelle im Huy-Ort: Ein kleiner, aber wichtiger Schritt ist getan

Mitarbeiter der Dingelstedter Dachdeckerfirma Flick bei der Sanierung des Daches der Friedhofskapelle Dingelstedts (Landkreis Harz).

Dingelstedt. - Sie hat schon viele Jahrzehnte auf dem Buckel und sicher schon so einiges gesehen, die alte Kapelle auf dem Dingelstedter Friedhof. Seit geraumer Zeit steht sie jedoch leer und war ungenutzt dem Verfall preisgegeben. Doch nun passiert wieder etwas.