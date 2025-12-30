Die Volkssolidarität überraschte Ramona Görling, Yvonne Kramer und Silvia Kunze mit einem kleinen Präsent für ihr Engagement in Groß Börnecke.

Groß Börnecke - Die Chefin der Ortsgruppe der Volkssolidarität Groß Börnecke, Marina Feldheim, und die Leiterin der Begegnungsstätte der Senioren, Regina Fischer, haben sich gemeinsam mit den Besuchern der Begegnungsstätte vorgenommen, sich jedes Jahr zur Weihnachtszeit mit kleinen Geschenken bei Bürgern des Ortes zu bedanken, die sich für Groß Börnecke und die Bürger verdient gemacht haben. In diesem Jahr fiel die Wahl auf drei engagierte Frauen des Dorfes. Dabei handelt es sich um Yvonne Kramer, Silvia Kunze und Ramona Görling.