Am Silvestermorgen verwandelt sich der Volkspark in eine Laufstrecke für alle Generationen. Der Lauf- und Triathlonverein (LTV) Genthin präsentiert die neueste Auflage des Silvesterlaufs.

Genthin - Am 31. Dezember heißt es: Laufschuhe und Nordic-Walking-Stöcke raus und ab in den Altenplathower Volkspark. Denn es ist Zeit für den Silvesterlauf 2025. Der Lauf- und Triathlonverein Genthin (LTV) ruft zum gemeinsamen sportlichen Jahresausklang auf. Pünktlich um 10 Uhr fällt auf Höhe der Radrennbahn der Startschuss für ein Event, das in der Region fest im Kalender verankert ist.

Das Konzept bleibt dabei so simpel wie beliebt: Es gibt keine offizielle Zeitnahme und keine Wertung. „Der gemeinsame Sport zum Jahresabschluss steht bei uns im Vordergrund“, betont Vereinssprecher Paul Weinmann. Die Teilnehmer können die markierte Runde von 1,4 Kilometern Länge ganz nach Belieben absolvieren. Wer nur eine kleine Runde drehen möchte, ist ebenso willkommen wie ambitionierte Hobbyläufer, die die vollen fünf Runden und damit insgesamt sieben Kilometer zurücklegen.

Ein Lauf für die ganze Familie und Gäste in Genthin

Rückblickend auf die vergangenen Jahre hat sich der Silvesterlauf zu einem echten Familienfest entwickelt. Ob im Jahr 2022 bei frühlingshaften 15 Grad oder im Vorjahr mit einer Rekordbeteiligung von rund 230 Startern – das Bild im Volkspark ist stets geprägt von Vielfalt.

Neben den Vereinsmitgliedern des LTV, des SV Chemie Genthin, der Parchener Laufsocken oder der Borussia Genthin sieht man oft drei Generationen gemeinsam auf der Strecke: Die Großmutter walkt, die Eltern joggen und die Jüngsten schauen sich das Spektakel entspannt aus dem Kinderwagen oder von Papas Schultern aus an.

Auch die vierbeinigen Begleiter sind gern gesehene Gäste, solange sie das Tempo von Herrchen oder Frauchen mitgehen. Oft sind auch Feiertagsgäste oder Austauschschüler aus Genthiner Familien am Start, sodass der Volkspark zum Treffpunkt von Hobbysportlern von überall her wird.

Belohnung im Zielbereich

Nach der körperlichen Ertüchtigung wartet die traditionelle Belohnung im Zielbereich. Der LTV sorgt dafür, dass niemand hungrig oder durstig nach Hause gehen muss. Frische Bäckerpfannkuchen, heißer Glühwein, Tee und Kinderpunsch stehen bereit, um die verbrauchten Kalorien in geselliger Runde wieder aufzufüllen. Besonders für die Kinder ist der Moment nach dem Zieleinlauf das Highlight, wenn sie stolz ihre Medaillen entgegennehmen können.

Der Verein betont, dass die Teilnahme wie gewohnt kostenlos möglich ist. Um die Unkosten für die Verpflegung zu decken, freuen sich die Organisatoren jedoch über eine kleine freiwillige Spende. Der Lauf- und Triathlonverein hofft auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche gut gelaunte Teilnehmer, die das Jahr 2025 aktiv ausklingen lassen wollen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig – einfach pünktlich am Startpunkt erscheinen und mitlaufen.