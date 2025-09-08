Nach der bei ihnen ausgetragenen Harzer Kreismeisterschaft Anfang 2025 stand für Sargstedts Schützenverein fest: Es muss sich was tun. Dass es ein gutes halbes Jahr später geschafft ist, ist nicht selbstverständlich.

Frank Harbrecht (vorn) und Rüdiger Hauffe bei der Einweihung des neuen Schießstands in Sargstedt.

Sargstedt. - An jedem Platz steht ein Tablet und zeigt genau an, wie zielsicher man war. Frank Harbrecht probiert es aus. Bis sein Trefferbild vernünftig aussieht, braucht er einige Anläufe. Mit dem Schießsport hat er sonst wenig zu tun. Dass er hier in Sargstedts Schießstand steht, hat mit seinem Job zu tun.