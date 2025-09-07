Der Oberharz bietet im Herbst perfekte Bedingungen für unvergessliche Wandertouren. Ob entlang historischer Grenzpfade, durch Höhlenlandschaften oder rund um idyllische Talsperren – hier ist für jeden etwas dabei. Drei ausgewählte Routen zeigen, wie abwechslungsreich Wandern im Harz sein kann.

Wandern mit Aussicht: Die schönsten Routen für den goldenen Herbst im Harz

Der Oberharz bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern und Entspannen.

Stadt Oberharz am Brocken. - Ob für Familien oder Abenteurer, Einheimische oder Touristen: Mit seinen zahlreichen Wanderwegen bietet der Oberharz abwechslungsreiche Landschaften und zahlreiche Möglichkeiten, die Natur zu erkunden. Eine kleine Auswahl an Wegen, die sich jetzt, wo der meteorologische Herbst begonnen hat, besonders gut für eine Wanderung eignen.