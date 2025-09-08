Eil
Tatverdächtiger war polizeibekannt Frau in Magdeburg niedergestochen: Tatverdächtiger und Opfer waren ein Paar
Nach dem tödlichen Angriff auf eine 59-jährige Frau in Magdeburg gibt es neue Informationen. Demnach waren das Opfer und der 57-jährige Tatverdächtige ein Ex-Paar. Zudem ist der Mann polizeibekannt.
Aktualisiert: 08.09.2025, 14:13
Magdeburg. - Zu der tödlichen Attacke auf eine 59-jährige Frau aus Syrien am Sonntag in Magdeburg gibt es neue Informationen. Das Opfer und der Tatverdächtige, ein 57-jähriger Syrer, sollen ehemalige Lebenspartner gewesen sein. Zudem ist der Mann kein unbeschriebenes Blatt.