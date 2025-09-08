Nach dem tödlichen Angriff auf eine 59-jährige Frau in Magdeburg gibt es neue Informationen. Demnach waren das Opfer und der 57-jährige Tatverdächtige ein Ex-Paar. Zudem ist der Mann polizeibekannt.

Frau in Magdeburg niedergestochen: Tatverdächtiger und Opfer waren ein Paar

In der Nähe des Tatortes in Magdeburg im Stadtteil Neue Neustadt wurden Blumen abgelegt und Kerzen aufgestellt. Auf einem Pappschild steht „Hier war ein Femizid“. Menschen gedenken der Frau, die am Sonntag (7. September) niedergestochen worden und ihren Verletzungen erlegen war.

Magdeburg. - Zu der tödlichen Attacke auf eine 59-jährige Frau aus Syrien am Sonntag in Magdeburg gibt es neue Informationen. Das Opfer und der Tatverdächtige, ein 57-jähriger Syrer, sollen ehemalige Lebenspartner gewesen sein. Zudem ist der Mann kein unbeschriebenes Blatt.