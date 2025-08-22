Entlastung für Eltern in Halberstadt Sargstedter wollen kostenlose Nutzung von Straßenbahn und Bus für Halberstädter Kindergruppen

Ein Ausflug in den Huy beim Wandertag, der Besuch einer Vorstellung im Theater, ein Vormittag im Tiergarten - um dort hinzugelangen, werden in Halberstadt Straßenbahn und Stadtbusse genutzt. Die Fahrten sollten nicht von den Eltern bezahlt werden, findet Sargstedts Ortschaftsrat. Hat das Ansinnen eine Chance?