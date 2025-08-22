Entlastung für Eltern in Halberstadt Sargstedter wollen kostenlose Nutzung von Straßenbahn und Bus für Halberstädter Kindergruppen
Ein Ausflug in den Huy beim Wandertag, der Besuch einer Vorstellung im Theater, ein Vormittag im Tiergarten - um dort hinzugelangen, werden in Halberstadt Straßenbahn und Stadtbusse genutzt. Die Fahrten sollten nicht von den Eltern bezahlt werden, findet Sargstedts Ortschaftsrat. Hat das Ansinnen eine Chance?
Halberstadt. - Der Anlass sei ein konkreter, sagte Stefan Ulrich während der jüngsten Sitzung des Halberstädter Kulturausschusses. Er erläuterte, warum der Ortschaftsrat Sargstedts einen Antrag auf kostenlose Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Halberstadt für Kita-Gruppen und Grundschul-Klassen stellt.