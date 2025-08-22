weather wolkig
  Entlastung für Eltern in Halberstadt: Sargstedter wollen kostenlose Nutzung von Straßenbahn und Bus für Halberstädter Kindergruppen

Ein Ausflug in den Huy beim Wandertag, der Besuch einer Vorstellung im Theater, ein Vormittag im Tiergarten - um dort hinzugelangen, werden in Halberstadt Straßenbahn und Stadtbusse genutzt. Die Fahrten sollten nicht von den Eltern bezahlt werden, findet Sargstedts Ortschaftsrat. Hat das Ansinnen eine Chance?

Von Sabine Scholz 22.08.2025, 07:00
Schüler im Öffentlichen Personennahverkehr. Werden im Stadtgebiet Halberstadt für Kitas und Grundschulen Ausflüge mit Bus und Straßenbahn kostenfrei? Symbolfoto: AdobeStock/Hermann

Halberstadt. - Der Anlass sei ein konkreter, sagte Stefan Ulrich während der jüngsten Sitzung des Halberstädter Kulturausschusses. Er erläuterte, warum der Ortschaftsrat Sargstedts einen Antrag auf kostenlose Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Halberstadt für Kita-Gruppen und Grundschul-Klassen stellt.