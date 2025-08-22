weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Bildungsausbau im Sülzetal Neubau von Kita und Schule in Osterweddingen

Der Neubau von Kindertagesstätte und Grundschule in Osterweddingen befindet sich in der Planungsphase. Bürgermeister Jörg Methner rät zur Besonnenheit und Ruhe bei der Umsetzung.

Von Udo Mechenich Aktualisiert: 22.08.2025, 12:44
Ein Ausblick auf den Ankauf von Grundstücken für den Neubau der Grundschule an der Ackerstraße ist nach Meinung von Bürgermeister Jörg Methner nur schwer zu treffen.Unser Bild zeigt eine Szene auf dem Unterricht.
Ein Ausblick auf den Ankauf von Grundstücken für den Neubau der Grundschule an der Ackerstraße ist nach Meinung von Bürgermeister Jörg Methner nur schwer zu treffen.Unser Bild zeigt eine Szene auf dem Unterricht. Foto: Udo Mechenich

Osterweddingen. - Die Verfahren für den Neubau von Kindertagesstätte (Kita) und Grundschule in Osterweddingen laufen. „Bei der Kindertagesstätte in Osterweddingen werden immer noch letzte Punkte aus der Entwurfsplanung abgearbeitet“, berichtet für das Rathaus die Pressesprecherin Sabine Horn. Dies sei die Grundlage dafür, dass die Verwaltung den Beschlüssen des Gemeinderats mit Blick auf Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung sowie Ausführungsphase gerecht werden kann.