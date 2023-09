Vogelsdorf - „Ein Tag mit Balkon“ heißt das neue Stück des Marientheaters, das dessen Mitglieder bereits fleißig proben.

„Es handelt sich hierbei um einen heiteren Einakter“, erklärt Andrea Merten, Leiterin der kleinen Truppe: „Hauptakteure sind Ronald und seine Verlobte Katja sowie seine Eltern und ihre Mutter, die sich alle zum ersten Mal kennenlernen sollen. Rolands bester Freund und Mitbewohner Kalli hat allerdings einem fragwürdigen Kamerateam für eine, sagen wir, schlüpfrige Filmproduktion sein Schlafzimmer mit Balkon für ein wenig Geld überlassen. Doch Katja taucht mit ihrer Mutter zu früh in der Wohnung auf...“

„Freuen Sie sich also auf waghalsige Balkonszenen, prickelnde Dreharbeiten und genießen Sie aus der Distanz wie Kalli und Ronald all das ihren unerwarteten Gästen verkaufen“, heißt es weiter in der Ankündigung des Stücks, das dieses Mal wieder von der Theatergruppe eingekauft wurde. „Wir haben auch schon eigene Stücke aufgeführt, aber jetzt haben wir, wie auch schon im vergangenen Jahr, auf ein gekauftes zurückgegriffen“, so Merten.

Bereits seit März laufen die Proben, erklärt sie weiter. „Wir sind aktuell zwar nur rund zehn Leute, aber es können ja trotzdem nie alle, da ist es schon besser, wenn man ein bisschen mehr Zeit einplant“, sagt Andrea Merten. „Aber weil es eben jetzt schon eine Weile ist, ist es auch langsam an der Zeit, dass die Aufführung endlich stattfindet“, ergänzt Karolina Lüddecke, Mitinitiatorin der Hobby-Theater-Gruppe.

Und darauf müssen sie auch nicht mehr lange warten – denn auch dieses Jahr ist der Auftritt des Marientheaters der Höhepunkt beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr, der diesen Samstag, 9. September, stattfindet.

Tag der offenen Tür der Feuerwehr ab 15 Uhr

„Ab 15 Uhr laden unsere Kameraden wieder zur Feuerwehr ein“, sagt Ortswehrleiter Frank Weber. „Neben ein paar Überraschungen wird natürlich das Theaterstück wie immer der Tageshöhepunkt sein. Für das leibliche Wohl sorgen die Kameradinnen und Kameraden am Kuchenbuffet, am Grill und an der Theke.“ Nicht zuletzt sei dieser Tag der offenen Tür auch immer als Werbung für die Wehr gedacht, die stets auf der Suche nach Nachwuchs und Verstärkung sei, so der Ortswehrleiter. Ebenso wie das Marientheater, das auch stets nach Mitstreitern suche, so Merten.

„Wann genau wir am Samstag spielen, kann ich gar nicht sagen“, gibt Andrea Merten zu. „Da gibt es wie immer keine feste Zeit – irgendwann zwischen Kaffee und Abendessen.“

Auch wenn es sich um ein zeitgemäßes Stück handle, werde natürlich trotzdem mit leichter Verkleidung, Kostümen und Perücken gearbeitet – das gehöre schließlich dazu, sind sich alle Laienschauspieler einig.

Und auch eine Bühne wird es selbstverständlich wieder geben. „Die wird uns immer extra von der Feuerwehr gebaut, je nach unseren Bedürfnissen – das ist total super“, lobt Andrea Merten. Auf eben dieser Bühne wird in dieser Woche auch jeden Tag noch geprobt. „Die bisherigen Proben haben wir immer im Kantorat gemacht, aber in der finalen Woche gehen wir stets direkt auf die Bühne, weil man nur da sieht, wo genau jeder stehen soll, wo Ausgänge sind und wieviel Platz wo ist.“

Wie in den Vorjahren wird auch dieses Mal die Aufführung am Samstag die einzige sein, das Stück ist also genau einmal zu sehen.

Weitere Aktivitäten in diesem Jahr geplant

Eine Verschnaufpause gibt es nach dem Auftritt für die Vogelsdorfer Theatertruppe dennoch nicht wirklich. „Am 2. Oktober findet dann traditionell bereits das Lichterfest statt, bei dem wir unsere Mini-Playback-Show machen – dafür müssen wir dann unmittelbar mit den Proben beginnen“, so Merten.

Ein Weihnachtsmärchen, das eigentlich immer beim örtlichen Weihnachtsmarkt aufgeführt wird und das den dritten Höhepunkt im Theaterjahresplan bildet, werde es in diesem Jahr allerdings nicht geben. „Dafür machen wir aber etwas Neues“, verspricht Andrea Merten. „Was genau wird jedoch nicht verraten.“ Hier darf man also gespannt sein.

Jetzt sei erst einmal am Samstag „Ein Tag mit Balkon“ an der Reihe, sagt sie – und lädt abschließend alle Interessierten, auch außerhalb von Vogelsdorf, zum Tag der offenen Tür bei der örtlichen Feuerwehr (Hauptstraße 56) ein.